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    Назначен глава аппарата MİDA - ЭКСКЛЮЗИВ

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Назначен руководитель аппарата Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) при президенте Азербайджана.

    Как сообщает Report, в связи с этим подписан соответствующий приказ.

    Согласно приказу, Чингиз Гадимов назначен главой аппарата MİDA.

    Ранее он работал заведующим сектором внутреннего контроля отдела права и внутреннего контроля агентства.

    Отметим, что ранее аппарат MİDA возглавлял Анар Гулиев. Недавно он был назначен начальником аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.

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