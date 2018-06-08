Назначен глава аппарата MİDA - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Назначен руководитель аппарата Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) при президенте Азербайджана.

Как сообщает Report, в связи с этим подписан соответствующий приказ.

Согласно приказу, Чингиз Гадимов назначен главой аппарата MİDA.

Ранее он работал заведующим сектором внутреннего контроля отдела права и внутреннего контроля агентства.

Отметим, что ранее аппарат MİDA возглавлял Анар Гулиев. Недавно он был назначен начальником аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.