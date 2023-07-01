Назначен дополнительный поезд на маршрут Баку-Сабунчу-Баку

С 3 июля ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначает дополнительный рейс по маршруту Баку-Сабунчу-Баку для удовлетворения пассажирского спроса на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии. Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, поезд,

С 3 июля ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначает дополнительный рейс по маршруту Баку-Сабунчу-Баку для удовлетворения пассажирского спроса на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии.



Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, поезд, отправляющийся из Баку в 08:25, прибудет на станцию Сабунчу в 08:42, отправится в обратном направлении в 08:52, прибудет на железнодорожный вокзал Баку в 09:07.



В то же время, с учетом того, что с 3 июля поезд Агстафа-Баку прибывает в столицу в 23:15, было внесено изменение в график движения последнего пассажирского поезда, отправляющегося в 22:45 по направлению Баку-Пиршагы-Сумгайыт. С 3 июля поезд в этом направлении будет отправляться в 23:45 по обновленному расписанию.

Кроме того, рейсы, выполняемые в будние дни в направлении Баку-Пиршагы-Сумгайыт в 13:30, а в направлении Сумгайыт-Пиршагы-Баку в 14:30, будут выполняться в те же часы в выходные и нерабочие дни.