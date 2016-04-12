​Назначен директор Государственного агентства жилищного строительства

12 апреля, 2016 18:53

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Самира Рафиг оглу Нуриева директором Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, Самир Рафиг оглу Нуриев назначен директором Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики. Другим распоряжением президента страны, С.Нуриев освобожден от должности начальника Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

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