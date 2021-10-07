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Турнава: Перевозки по Баку-Тбилиси-Карс выросли на 56,4%

Турнава: Перевозки по Баку-Тбилиси-Карс выросли на 56,4% "В январе-августе этого года зафиксирован рост объема грузоперевозок по работающей в тестовом режиме железной дороге Баку-Тбилиси-Карс на 56,4%".
Инфраструктура
7 октября 2021 г. 14:49
Турнава: Перевозки по Баку-Тбилиси-Карс выросли на 56,4%
Натия Турнава

"В январе-августе этого года зафиксирован рост объема грузоперевозок по работающей в тестовом режиме железной дороге Баку-Тбилиси-Карс на 56,4%".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Министр отметила, что после полного ввода в эксплуатацию железнодорожной линии ее можно будет лучше использовать: “Страны-участницы договорились активизировать усилия по завершению проекта в ближайшее время. Мы также договорились об упрощении процедур. Это, в свою очередь, позволит увеличить грузопоток по маршруту”.

Отметим, накануне в Стамбуле между Грузией, Турцией и Азербайджаном был подписан совместный протокол по БТК.

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Версия на английском языке Georgian minister: Transportation on Baku-Tbilisi-Kars railway up by 56.4%
Версия на азербайджанском языке Natia Turnava: “Bakı-Tbilisi-Qars üzrə daşınmalar 56,4 % artıb”

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