Турнава: Перевозки по Баку-Тбилиси-Карс выросли на 56,4%

"В январе-августе этого года зафиксирован рост объема грузоперевозок по работающей в тестовом режиме железной дороге Баку-Тбилиси-Карс на 56,4%".

"В январе-августе этого года зафиксирован рост объема грузоперевозок по работающей в тестовом режиме железной дороге Баку-Тбилиси-Карс на 56,4%".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Министр отметила, что после полного ввода в эксплуатацию железнодорожной линии ее можно будет лучше использовать: “Страны-участницы договорились активизировать усилия по завершению проекта в ближайшее время. Мы также договорились об упрощении процедур. Это, в свою очередь, позволит увеличить грузопоток по маршруту”.

Отметим, накануне в Стамбуле между Грузией, Турцией и Азербайджаном был подписан совместный протокол по БТК.