Натиг Джафаров: Количество вагонов-платформ на азербайджано-грузинском переезде будет увеличено

Ведутся переговоры с партнерами по увеличению количества вагонов-платформ на азербайджано-грузинском участке Среднего коридора.

Ведутся переговоры с партнерами по увеличению количества вагонов-платформ на азербайджано-грузинском участке Среднего коридора.

Как сообщает Report, об этом в интервью медиа-порталу Railfreight заявил директор ООО ADY Container Натиг Джафаров.

"В настоящее время в связи с резким увеличением объемов грузов, перевозимых по Среднему коридору, в портах возникли проблемы с своевременной перевозкой контейнеров. Кроме того, существует нехватка вагонов-платформ“, - сказал Н. Джафаров.

По его словам, уже взяты в аренду 108 вагонов-платформ, а в 2022 году планируется закупить еще 300 вагонов.

За первые 4 месяца этого года по Среднему коридору было перевезено 8 696 TEU, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Джафаров отметил, что контейнерные перевозки, проходящие транзитом через территорию Азербайджана, помимо Среднего коридора, выросли на 130%.