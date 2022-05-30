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Натиг Джафаров: Количество вагонов-платформ на азербайджано-грузинском переезде будет увеличено

Натиг Джафаров: Количество вагонов-платформ на азербайджано-грузинском переезде будет увеличено Ведутся переговоры с партнерами по увеличению количества вагонов-платформ на азербайджано-грузинском участке Среднего коридора.
Инфраструктура
30 мая 2022 г. 16:50
Натиг Джафаров: Количество вагонов-платформ на азербайджано-грузинском переезде будет увеличено

Ведутся переговоры с партнерами по увеличению количества вагонов-платформ на азербайджано-грузинском участке Среднего коридора.

Как сообщает Report, об этом в интервью медиа-порталу Railfreight заявил директор ООО ADY Container Натиг Джафаров.

"В настоящее время в связи с резким увеличением объемов грузов, перевозимых по Среднему коридору, в портах возникли проблемы с своевременной перевозкой контейнеров. Кроме того, существует нехватка вагонов-платформ“, - сказал Н. Джафаров.

По его словам, уже взяты в аренду 108 вагонов-платформ, а в 2022 году планируется закупить еще 300 вагонов.

За первые 4 месяца этого года по Среднему коридору было перевезено 8 696 TEU, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Джафаров отметил, что контейнерные перевозки, проходящие транзитом через территорию Азербайджана, помимо Среднего коридора, выросли на 130%.

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Версия на английском языке ADY Container to increase number of wagon platforms on Azerbaijan-Georgia passage of Middle Corridor
Версия на азербайджанском языке Natiq Cəfərov: “Azərbaycan-Gürcüstan keçidində vaqon platformalarının sayı artırılacaq”

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