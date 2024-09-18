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Натиг Джафаров: БТК играет роль узла для морских портов Казахстана и Туркменистана

Натиг Джафаров: БТК играет роль узла для морских портов Казахстана и Туркменистана Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс (БТК) играет роль узла для морских портов Казахстана и Туркменистана.
Инфраструктура
18 сентября 2024 г. 12:56
Натиг Джафаров: БТК играет роль узла для морских портов Казахстана и Туркменистана

Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс (БТК) играет роль узла для морских портов Казахстана и Туркменистана.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор логистической компании Alliance Multimodal Натиг Джафаров на сессии "Международные транспортные коридоры в Черном и Каспийском морях" в рамках "Черноморско-Каспийского логистического форума 2024".

По его словам, БТК продолжает укреплять свои позиции в качестве стратегического транспортного узла.

"БТК является ключевым звеном для транзита грузов между Центральной Азией, Кавказом и Европой. Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс является важным центром, соединяющим основные порты Каспийского моря с глобальными рынками", - сказал Джафаров.

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Версия на азербайджанском языке Natiq Cəfərov: "BTQ Qazaxıstan və Türkmənistandakı dəniz limanları üçün qovşaq rolunu oynayır"

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