Натиг Джафаров: БТК играет роль узла для морских портов Казахстана и Туркменистана

Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс (БТК) играет роль узла для морских портов Казахстана и Туркменистана.

Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс (БТК) играет роль узла для морских портов Казахстана и Туркменистана.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор логистической компании Alliance Multimodal Натиг Джафаров на сессии "Международные транспортные коридоры в Черном и Каспийском морях" в рамках "Черноморско-Каспийского логистического форума 2024".

По его словам, БТК продолжает укреплять свои позиции в качестве стратегического транспортного узла.

"БТК является ключевым звеном для транзита грузов между Центральной Азией, Кавказом и Европой. Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс является важным центром, соединяющим основные порты Каспийского моря с глобальными рынками", - сказал Джафаров.