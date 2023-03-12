Наследный принц Саудовской Аравии объявил о создании новой авиакомпании

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд объявил о создании новой авиакомпании Ar-Riyadh Airlines.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд объявил о создании новой авиакомпании Ar-Riyadh Airlines.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, к 2030 году перевозчик наладит сообщение с более чем 100 городами по всему миру. Рейсы, по каким именно направлениям начнет выполнять компания на первом этапе - не уточняется.

Надзор над авиаперевозчиком станет осуществлять Суверенный фонд Саудовской Аравии. В совет директоров компании войдут управляющий фондм Ясир аль-Румайян и экс-генеральный директор авиакомпании из Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways Тони Дуглас.