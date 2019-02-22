Население Азербайджана достигнет 10 млн человек в ближайшие два месяца

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ "По предварительным подсчетам, 10-миллионный житель Азербайджана родится в конце марта - начале апреля этого года".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомстата Таир Будагов.

"Мы наблюдаем за этим процессом вместе с министерством юстиции и министерством здравоохранения, а также Государственной миграционной службой", - сказал он.

Председатель комитета признал, что естественные темпы роста за последние несколько лет снизились: "Наблюдается снижение рождаемости. Это также подтверждается нашими статданными. По данным последней переписи населения за 2009 год, средний размер семьи в стране был равен 4,7 человека. Эта цифра будет уточнена в переписи этого года".