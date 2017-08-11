Nar предоставил специальные подарки абитуриентам, показавшим самые высокие результаты на вступительных экзаменах

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ В рамках своей комплексной стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО), оператор Nar предоставил специальные подарки абитуриентам, показавшим самый высокий результат на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения, набрав 700 баллов.

Как сообщает Report со ссылкой на Nar, на церемонии награждения, организованной совместно с онлайн-ресурсом modern.az и прошедшей 10 августа 2017 года с участием представителей общественности и прессы, 15-ти молодым людям из различных регионов Азербайджана, ставшим самыми успешными абитуриентами года, были вручены современнейшие смартфоны, а также бесплатный баланс для интернета и звонков от Nar.

Гости церемонии получили возможность познакомиться с абитуриентами и лично поздравить их с таким достижением. Глава отдела по связям с общественностью Nar Азиз Ахундов, в свою очередь, поздравил молодых людей и пожелал им успехов в их будущей карьере: "От имени Nar мы очень рады поздравить наших молодых людей с таким большим достижением. Они смогли добиться успеха, проявив такие похвальные качества как упорство и трудолюбие. Я уверен, что этот успех послужит хорошим стимулом для других представителей молодежи, вдохновив их на большие достижения в будущем".

Отметим, что образование является одним из самых важных направлений стратегии КСО оператора Nar. Преследуя одну из важнейших для себя целей, оператор делает все возможное, чтобы пробудить жажду к знаниям у представителей молодежи, и вдохновить их на получение достойного образования. Одна из подобных мотивационных программ проводится в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанном с Азербайджанским техническим университетом (АзТУ). Так, при университете мобильным оператором была создана GSM-лаборатория Nar, оснащенная самым современным оборудованием, а студентам факультета радиотехники и связи, продемонстрировавшим самые высокие результаты по ходу семестра, были вручены особые подарки. С помощью подобных инициатив, оператор Nar, придающий особое значение развитию образования и просвещения, старается дать дополнительный стимул студентам, чтобы они стали еще более успешны в учебе.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6 000 базовых станций и охватывающей 99% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги 2,3 млн абонентов.