Напротив больницы Нефтяников отмечается плотное движение транспорта

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Сегодня утром от улицы Юсифа Сафарова в направлении к центру Баку отмечается плотное движение транспорта.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), основная плотность на дороге наблюдается напротив Центральной больницы Нефтяников.

Помимо этого, на проспекте Зии Буньядова (в обоих направлениях), улице Узеира Гаджибекова, улице Абасгулу Бакиханова (в направлении Посольства России), а также на Нобелевском проспекте (в направлении Port Baku), на Бинагадинском шоссе и на Тбилисском проспекте наблюдается плотный поток транспорта.