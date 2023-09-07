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Намиг Гумматов: Возвращение в Кяльбаджарский район начнется с 2024 года

Намиг Гумматов: Возвращение в Кяльбаджарский район начнется с 2024 года В 2024 году в освобожденный от оккупации Кяльбаджарский район будут переселены около 13 тыс. человек, среди них свыше 5 тыс. граждан будут переселены в новые дома в административном центре, еще около 8 тыс. - в села и поселки.  
Инфраструктура
7 сентября 2023 г. 11:54
Намиг Гумматов: Возвращение в Кяльбаджарский район начнется с 2024 года

В 2024 году в освобожденный от оккупации Кяльбаджарский район вернутся около 13 тыс. человек, среди них свыше 5 тыс. граждан будут жить в новых домах в административном центре, еще около 8 тыс. - в селах и поселках.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гумматов по итогам заседания Рабочей группы по градостроительству в Кяльбаджаре.

Гумматов отметил, что до 2026 года в Кяльбаджарском районе будут построены и сданы в эксплуатацию 3 500 единиц жилья (2 000 частных домов и 1 500 квартир).

"Среди них 1 115 единиц жилья будут сданы в эксплуатацию до 2024 года, 725 – до 2025 года, последние 1 610 домов будут готовы к 2026 году", - сказал он.

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Версия на английском языке Namig Hummatov: Resettlement to Azerbaijan’s Kalbajar district to start in 2024
Версия на азербайджанском языке Namiq Hümmətov: "Kəlbəcərə əhalinin köçürülməsinə 2024-cü ildən başlanılacaq"

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