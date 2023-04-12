Намиг Гумматов: Город Физули станет деловым центром

Город Физули станет деловым центром.

Город Физули станет деловым центром.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гумматов на заседании рабочей группы по вопросам градостроительства при межведомственном центре Координационного штаба.

"В соответствии с Генеральным планом города Физули здесь будет применен подход "голубая зона", будут созданы зеленые территории и рекреационные зоны", - сказал Гумматов.

По его словам, Генеральный план был разработан имеющим многолетний опыт в этой области Бакинским государственным проектным институтом по заказу Государственного комитета по градостроительству и архитектуре: "Генплан города Физули, разработанный в соответствии с общим планом освобожденных от оккупации территорий, охватит период развития до 2040 года".

Согласно документу, в городе будет поощряться сокращение использования личного автотранспорта, использование безмоторных транспортных средств, строительство велосипедных и пешеходных дорожек и пр.