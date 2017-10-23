Накопленный убыток Baku Bus достиг 152 млн манатов

© Report

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Активы ООО Baku Bus на 1 января 2017 года составили 226,143 млн манатов. Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет компании, это на 7,7% меньше по сравнению с показателем на 1 января прошлого года.

Общие обязательства Baku Bus за последний год снизились на 9,8% и составили 177,967 млн манатов. Общий капитал компании вырос на 0,85%, до 48,177 млн манатов, а уставный капитал снизился на 39,8%, составив 18,049 млн манатов.

В 2016 году операционные доходы (от пассажироперевозок) Baku Bus составили 12,629 млн манатов (в 2,9 раза больше, чем в 2015 году), операционные расходы (на пассажироперевозки) - 28,39 млн манатов (рост на 82,1%), административные расходы – 4,484 млн манатов (рост на 64,8%), убыток от курсовой разницы - 31,862 млн манатов (спад 55%), финансовые расходы - 2,49 млн манатов (спад 36,7%), выплаты по налогу на прибыль - 40 тыс. манатов. В итоге, компания завершила прошлый год с чистым убытком в 54,638 млн манатов. Это на 42,6% меньше, чем в 2015 году.

Накопленный убыток Baku Bus достиг 151,57 млн манатов. В целях покрытия убытков государство инвестировало в компанию 181,697 млн манатов в прошлом году или на 58,4% больше в годовом сравнении.

Напомним, что Baku Bus создан в 2014 году. Компания подчиняется Исполнительной власти города Баку и действует по принципу самофинансирования.