Накопленный убыток Бакинского транспортного агентства достиг 220 млн манатов

Бакинское транспортное агентство (BNA) при Исполнительной власти города Баку завершило 2020 год с убытком в размере 98,724 млн манатов

Бакинское транспортное агентство (BNA) при Исполнительной власти города Баку завершило 2020 год с убытком в размере 98,724 млн манатов.

Это на 29,1% больше, чем в 2019 году, сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность агентства.

В результате, накопленный убыток организации увеличился на 81,8% и составил 219,354 млн манатов.

Основные операционные доходы BNA в 2020 году составили 9,936 млн манатов (на 36% меньше), прочие операционные доходы - 248 тыс. манатов (на 74,4% меньше, чем в 2019 году), операционные доходы в иностранной валюте- 26 тыс. манатов (в 2019 году-убыток), прочие доходы- 550 тыс. манатов (в 2019 году-убыток), операционные расходы- 31,479 млн манатов (на 81,8% больше), зарплата и прочие расходы, связанные с персоналом - 6,356 млн манатов (на 42,8% больше), а расходы на амортизацию- 71,648 млн манатов (на 4,5% больше).

На 1 января 2021 года активы BNA составили 543,275 млн манатов, что на 14,1% больше показателя годом ранее. За отчетный период обязательства агентства выросли на 30,55% -до 8,218 млн манатов, а балансовый капитал - на 13,9% - до 535,057 млн манатов.