О нас
Report Georgia
Аудио новости

Накопленный убыток "Азеристиликтеджхизат" достиг 90 млн манатов

Накопленный убыток "Азеристиликтеджхизат" достиг 90 млн манатов В прошлом году накопленные убытки акционерного общества выросли на 31,45%
Инфраструктура
8 декабря 2020 г. 10:43
Накопленный убыток Азеристиликтеджхизат достиг 90 млн манатов

ОАО "Азеристиликтеджхизат" завершило 2019 год с убытком в 21,431 млн манатов, в то время как в 2018 году организация получила прибыль в 67,959 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность организации.

Согласно документу, в прошлом году накопленные убытки акционерного общества выросли на 31,45% и достигли 89,58 млн манатов.

На 1 января этого года активы "Азеристиликтеджхизат" составили 187,852 млн манатов, что на 3,5% больше, чем год назад. За отчетный период обязательства организации выросли в 2 раза и достигли 48,968 млн манатов, а балансовый капитал снизился на 12,9% - до 136,884 млн манатов.

"Азеристиликтеджхизат" создан на основании распоряжения президента страны "Об усовершенствовании управления в сфере теплоснабжения" от 8 июня 2005 года. Его уставный капитал составляет 136,685 млн манатов. Акционерное общество обеспечивает теплоснабжение жилых домов и зданий, учреждений образования, здравоохранения и других объектов социального назначения в Баку и регионах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Azəristiliktəchizat"ın yığılmış zərəri 90 milyon manata çatıb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
4 декабря 2020 г. 16:56
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
3 декабря 2020 г. 12:23
Мать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
ФотоМать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
3 декабря 2020 г. 12:05
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
2 декабря 2020 г. 17:18
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
2 декабря 2020 г. 11:42
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
2 декабря 2020 г. 10:21
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
30 ноября 2020 г. 17:52
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
28 ноября 2020 г. 18:27
Азербайджан будет производить внедорожники
Азербайджан будет производить внедорожники
27 ноября 2020 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi