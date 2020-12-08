Накопленный убыток "Азеристиликтеджхизат" достиг 90 млн манатов

В прошлом году накопленные убытки акционерного общества выросли на 31,45%

ОАО "Азеристиликтеджхизат" завершило 2019 год с убытком в 21,431 млн манатов, в то время как в 2018 году организация получила прибыль в 67,959 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность организации.

Согласно документу, в прошлом году накопленные убытки акционерного общества выросли на 31,45% и достигли 89,58 млн манатов.

На 1 января этого года активы "Азеристиликтеджхизат" составили 187,852 млн манатов, что на 3,5% больше, чем год назад. За отчетный период обязательства организации выросли в 2 раза и достигли 48,968 млн манатов, а балансовый капитал снизился на 12,9% - до 136,884 млн манатов.

"Азеристиликтеджхизат" создан на основании распоряжения президента страны "Об усовершенствовании управления в сфере теплоснабжения" от 8 июня 2005 года. Его уставный капитал составляет 136,685 млн манатов. Акционерное общество обеспечивает теплоснабжение жилых домов и зданий, учреждений образования, здравоохранения и других объектов социального назначения в Баку и регионах.