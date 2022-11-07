Накануне из Баку в районы 267 рейсами перевезены почти 9 тыс. пассажиров

5 ноября посредством 289 регулярных и нерегулярных рейсов в разные города и районы Азербайджана перевезен 9 341 пассажир, 6 ноября 267 рейсами - 8 607 пассажиров.

5 ноября посредством 289 регулярных и нерегулярных рейсов в разные города и районы Азербайджана перевезен 9 341 пассажир, 6 ноября 267 рейсами - 8 607 пассажиров.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь Бакинского международного автовокзального комплекса при Министерстве цифрового развития и транспорта Самир Сафаров.

По его словам, пассажиропоток из Баку в регионы в основном регистрируется по 14 направлениям: "С 6 ноября Бакинский международный автовокзальный комплекс работает в усиленном режиме в целях предоставления пассажирам качественных и бесперебойных транспортных услуг. Учитывая пассажиропоток, на линии были задействованы дополнительные автобусы".

Он отметил, что граждане могут приобрести билеты в кассах автовокзала или же онлайн, зайдя на сайт avtovagzal.az.

Подробную информацию по интересующим вопросам можно получить, позвонив в колл-центр “1414”.