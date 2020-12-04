Нахчыванский коридор в 30 раз увеличит экспорт Восточной Анатолии

Прямая связь с тюркскими республиками упростит импорт сырья, а также экспорт производимой продукции

После освобождения Нагорного Карабаха Азербайджанской армией коридор между Нахчыванской Автономной Республикой и Азербайджаном перешел под контроль Баку, что очень важно не только с политической и военной точки зрения, но и с позиции развития торговли. Тем самым будет создана прямая дорога, которая свяжет Турцию и Среднюю Азию.

Как сообщает Report, турецкие политики и представители деловых кругов из региона Восточной Анатолии комментируют в СМИ данное событие.

По их словам, благодаря Нахчыванскому коридору, экспорт в Эрзуруме, Карсе, Ардахане, Агры и Игдыре, который в настоящее время составляет 160 млн долларов США, увеличится в 31 раз и достигнет 5 млрд долларов США.

Глава муниципалитета Эрзурума Мехмет Секмен рассказал, что на строительство дорог из региона к границе Ирана и Нахчывану потрачено 37 млн лир: "Мы создали логистический центр региона. Из Эрзурума и региона создан важный коридор в Среднюю Азию. Регион станет еще более привлекательным благодаря этому коридору".

Председатель Торговой палаты Игдыра Камиль Аслан отмечает, что прямое сообщение с Азербайджаном через погранично-пропускной пункт Игдыра увеличит объем торговли как минимум в 3 раза на первоначальном этапе: "Если все пойдет хорошо, объем может достичь 5 млрд долларов США. Нынешний путь поставок очень сложный и дорогой. Игдыр может стать хабом".

"Открытие Нахчыванского коридора, который станет новыми воротами с точки зрения развития связей в сфере экономики и туризма, будет способствовать возрождению исторического Шелкового пути, и поддержит маршрут Баку-Тбилиси-Карс", - подчеркнул президент Союза экспортеров Восточной Анатолии Этхем Танрывер.

Председатель Эрзурумской Торговой палаты Лютфу Юджелик касательно строительства железнодорожной линии в направлении Нахчывана заявил, что предприниматели, производители и экспортеры должны будут максимально использовать возможности, которые появятся с прокладкой этой железной дороги.

Губернатор Карса Туркер Оксуз, заявив, что строительство логистического центра в Карсе завершается, подчеркнул: “Логистический центр установит связи с тюркскими республиками, и торговля будет расти. Импорт и экспорт продукции будет упрощен”.

Губернатор Ардахана Гусейн Онер также отметил, что прямая связь с тюркскими республиками упростит импорт сырья, а также экспорт производимой продукции.