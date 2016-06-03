​Награждены работники водного хозяйства и мелиорации - СПИСОК

3 июня, 2016 20:02

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении работникам водного хозяйства и мелиорации почетного звания "Заслуженный инженер". Как сообщает Report, за плодотворную деятельность в области водного хозяйства и мелиорации почетное звание "Заслуженный инженер" присвоено следующим лицам: Алиеву Эльману Ислам оглу Гасанову Кочарли Фериш оглу Гулиеву Матлабу Гусейн оглу Мусаеву Махаббату Абдулали оглу. Глава государства также подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" работников водного хозяйства и мелиорации. Согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в области водного хозяйства и мелиорации медалью "Терегги" награждаются: Аббасов Горхмаз Аббас оглу Абдуллаев Ислам Гейбатович Абдуллаев Рафаил Хосров оглу Алмурадов Танрыверди Алихан оглу Багиров Гюндуз Чингиз оглу Алиев Али Мухаммед оглу Асадов Эльчин Аташ оглу Аскеров Ахмед Джалил оглу Азизов Мазахир Селимхан оглу Фатуллаев Захир Магеррам оглу Гаджиев Абдул Гаджикерим оглу Кязымов Фаиг Фейзулла оглу Керимов Анар Алибей оглу Гулиев Мохсун Байрам оглу Мехдиев Мехди Бахлул оглу Мамедов Джахан Джахангир оглу Мамедов Ильхам Мамед оглу Микаилов Асиф Айдын оглу Мирзоев Кямиль Сафар оглу Мирзоев Натиг Энвер оглу Мусаев Салех Мадар оглу Панахова Кенюль Фирудин гызы Рахманов Шахназар Бейди оглу Рзаев Эльдар Гурбан оглу Салаев Саид Сохбат оглу Шукюров Тельман Муртуза оглу Велиев Низами Аслан оглу.

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