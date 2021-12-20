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Национальное архивное управление завершило двухмиллионный тендер

Национальное архивное управление завершило двухмиллионный тендер Национальное архивное управление в рамках «Государственной программы по развитию архивного дела на 2020-2025 гг.» завершило ранее объявленный тендер на закупку ИКТ-оборудования и технических средств для оцифровки документов Национального архивного фонда,
Инфраструктура
20 декабря 2021 г. 12:32
Национальное архивное управление завершило двухмиллионный тендер

Национальное архивное управление в рамках «Государственной программы по развитию архивного дела на 2020-2025 гг.» завершило ранее объявленный тендер на закупку ИКТ-оборудования и технических средств для оцифровки документов Национального архивного фонда, разработку алгоритма и программного обеспечения оцифровки архивных документов, создание единой электронной архивной информационной системы.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет портал государственных закупок Азербайджана, победителем тендера стало ООО Sinam.

Компании-победителю выплатят 1,999 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Milli Arxiv İdarəsi 2 milyon manatlıq tenderə yekun vurub

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