Национальное архивное управление завершило двухмиллионный тендер

Национальное архивное управление в рамках «Государственной программы по развитию архивного дела на 2020-2025 гг.» завершило ранее объявленный тендер на закупку ИКТ-оборудования и технических средств для оцифровки документов Национального архивного фонда,

Национальное архивное управление в рамках «Государственной программы по развитию архивного дела на 2020-2025 гг.» завершило ранее объявленный тендер на закупку ИКТ-оборудования и технических средств для оцифровки документов Национального архивного фонда, разработку алгоритма и программного обеспечения оцифровки архивных документов, создание единой электронной архивной информационной системы.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет портал государственных закупок Азербайджана, победителем тендера стало ООО Sinam.

Компании-победителю выплатят 1,999 млн манатов.