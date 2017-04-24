Начинается визит миссии Всемирного банка в Азербайджан

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Миссия Всемирного банка (ВБ) по контролю за "Проектом единого управления твердыми бытовыми отходами" прибудет в Азербайджан. Как сообщает Report, миссию возглавит эксперт по городской инфраструктуре в странах с низким и средним уровнем дохода Африки, Восточной Европы и Центральной Азии Кремена Ионкова.

Представители ВБ планируют провести встречи в ОАО “Temiz sheher” (“Чистый город”) и министерстве экономики.

Отметим, что визит миссии продлится до 28 апреля.

Напомним, что реализация проекта начата в 2009 году. В его рамках полностью восстановлены Гарадагский и Сураханский полигоны, закрыт 41 незаконный участок бытовых отходов в Баку и пригородах, куплены 3 239 контейнеров и 29 грузовых мусоровозов для столицы. Второй этап проекта охватил 2014-2016 гг.