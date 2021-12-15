Начинается строительство новой автомобильной дороги в транзитном коридоре Грузия-Азербайджан

11:47

В Грузии начинается строительство автомобильной дороги Тбилиси-Сагареджо.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявили в Департаменте автомобильных дорог Грузии.

В рамках проекта подписано соглашение по строительству двух частей автотрассы.

Автомобильная дорога Тбилиси-Сагареджо является частью транзитного коридора, сообщающегося с северо-западным регионом Азербайджана. После завершения строительных работ интенсивность автомобильных потоков значительно увеличится.

В Департаменте отметили, что строительство новой автотрассы увеличит безопасность транспортного движения и уменьшит временную затрату на дорогу. Проект будет способствовать развитию сельскохозяйственного и туристического секторов Кахетинской области и повысит конкурентоспособность транзитных коридоров, проходящих через Грузию.

На участке Тбилиси-Сагареджо будет проложена четырехполосная дорога с асфальтобетонным покрытием и протяженностью 31,5 километров. Проект будет финансироваться за счет государственного бюджета. Проектирование дорог осуществлялось австрийскими и американскими компаниями при поддержке Всемирного банка.

Планируется, что новая дорога будет готова к эксплуатации через 2 - 2,5 года.