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Начинается строительство новой автомобильной дороги в транзитном коридоре Грузия-Азербайджан

Начинается строительство новой автомобильной дороги в транзитном коридоре Грузия-Азербайджан 11:47
Инфраструктура
15 декабря 2021 г. 12:36
Начинается строительство новой автомобильной дороги в транзитном коридоре Грузия-Азербайджан

В Грузии начинается строительство автомобильной дороги Тбилиси-Сагареджо.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявили в Департаменте автомобильных дорог Грузии.

В рамках проекта подписано соглашение по строительству двух частей автотрассы.

Автомобильная дорога Тбилиси-Сагареджо является частью транзитного коридора, сообщающегося с северо-западным регионом Азербайджана. После завершения строительных работ интенсивность автомобильных потоков значительно увеличится.

В Департаменте отметили, что строительство новой автотрассы увеличит безопасность транспортного движения и уменьшит временную затрату на дорогу. Проект будет способствовать развитию сельскохозяйственного и туристического секторов Кахетинской области и повысит конкурентоспособность транзитных коридоров, проходящих через Грузию.

На участке Тбилиси-Сагареджо будет проложена четырехполосная дорога с асфальтобетонным покрытием и протяженностью 31,5 километров. Проект будет финансироваться за счет государственного бюджета. Проектирование дорог осуществлялось австрийскими и американскими компаниями при поддержке Всемирного банка.

Планируется, что новая дорога будет готова к эксплуатации через 2 - 2,5 года.

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Версия на английском языке Construction of new road on Georgian-Azerbaijani transit corridor commenced
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan-Azərbaycan tranzit dəhlizində yeni yolun inşasına başlanılır

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