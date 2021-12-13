Начинается подготовка генпланов Кяльбаджара и Зангилана

Центр территориального планирования и строительства Государственного комитета по градостроительству и архитектуре завершил 2 открытых тендера, объявленных в связи со сбором предварительных данных по работам по разработке генеральных планов городов Кяльбад

Центр территориального планирования и строительства Государственного комитета по градостроительству и архитектуре завершил 2 открытых тендера, объявленных в связи со сбором предварительных данных по работам по разработке генеральных планов городов Кяльбаджар и Зангилан, по подготовке плана пригородной территории (района), опорного плана и схемы комплексной оценки территории, отчета о стратегической экологической оценке, схемы инженерной подготовки, схемы инженерных коммуникационных систем, схемы расположения транспортных и социальных объектов, оказанию переводческих услуг и комплексных инженерно-геодезических работ.

Как сообщает Report со ссылкой на Единый интернет-портал государственных закупок, победителем обоих тендеров стал Бакинский Государственный проектный институт Комитета.

Институту будут выплачены 226 тысяч и 214 тысяч манатов соответственно, в целом - 440 тысяч манатов.