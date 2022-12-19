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Пассажиры отложенных рейсов Баку-Нахчыван-Баку будут отправлены сегодня

Пассажиры отложенных рейсов Баку-Нахчыван-Баку будут отправлены сегодня Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) в настоящее время предпринимает все необходимые меры для перевозки пассажиров отложенных рейсов Баку-Нахчыван-Баку.
Инфраструктура
19 декабря 2022 г. 13:56
Пассажиры отложенных рейсов Баку-Нахчыван-Баку будут отправлены сегодня

Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) в настоящее время предпринимает меры для перевозки пассажиров отложенных 17 декабря рейсов Баку-Нахчыван-Баку.

Об этом сообщили Report в AZAL.

Согласно информации, выполнение отмененных 17 декабря рейсов J2-251 (время - 07:00) и J2-253 (время - 11:50) по маршруту Баку-Нахчыван будет осуществлено сегодня в 16:00 по местному времени.

Пассажиры двух других отложенных 17 декабря рейсов - J2-252 (время - 10:20) и J2-254 (время - 15:10) в направлении Нахчыван-Баку будут отправлены сегодня в 18:20 по местному времени.

Пассажиры данных рейсов вылетят в аэропорт назначения на самом большом широкофюзеляжном самолете во флоте AZAL - Airbus A340.

"Пассажиры отложенных рейсов должны заблаговременно прибыть в аэропорт для прохождения регистрации", - говорится в сообщении.

AZAL просит пассажиров других отложенных рейсов следить за последней информацией на страницах официальных аккаунтов авиакомпании в социальных сетях и в средствах массовой информации. В ближайшее время будет опубликовано их расписание.

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Версия на азербайджанском языке Təxirə salınmış Bakı-Naxçıvan-Bakı reysləri üzrə sərnişinlərin daşınmasına başlanılır

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