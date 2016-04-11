Начаты ремонтные работы железнодорожного участка Шамкир-Даллар

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане дан старт очередному этапу капитального ремонта на участке железной дороги Баку-Беюк Кесик протяженностью 600 км. Об этом сообщил Report пресс-секретарь ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов.

"Сегодня начаты капитальные ремонтные работы на перегоне Шамкир-Даллар протяженностью 8,6 км. Ремонтные работы продлятся одну неделю. Капитальный ремонт проводит коллектив ООО "Специализированное железнодорожное управление" №11. Утром начат снос старой железнодорожной линии", - говорится в заявлении.

Отметим, что 14 апреля 2015 года в целях реализации второго этапа "Проекта реконструкции Азербайджанских железных дорог" ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и чешская компания Moravia Steel подписали дополнительное соглашение к экспортному договору "О материально-техническом обеспечении и капитальном ремонте 600-км участка железной дороги Баку-Беюк Кесик".

Реализация нового проекта началась в конце октября и на сегодняшний день отремонтировано 78 км железной дороги.