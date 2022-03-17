Начаты ремонтные работы шести улиц поселка Бакиханова города Баку

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана в соответствии с "Инвестиционной программой" этого года для обеспечения беспрепятственного передвижения граждан начало ремонтные работы улиц, нуждающихся в ремонте в поселке Бакиханова Сабунчинско

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана в соответствии с "Инвестиционной программой" этого года для обеспечения беспрепятственного передвижения граждан начало ремонтные работы улиц, нуждающихся в ремонте в поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку.

Об этом Report сообщили в агентстве.

По информации, капитально ремонтируется улица Рухуллы Ахундова, протяженностью 600 метров и шириной 12 метров. В рамках ремонтных работ строятся новые тротуары и восстанавливаются существующие.

Аналогичные ремонтные работы ведутся на улице Оскара Эфендиева протяженностью 1500 метров. Средняя ширина улицы составляет 12 метров.

Согласно "Инвестиционной программе", ремонтные работы будут проведены на улицах Шамиля Камилова (1800 м), Сюлх (550 м), Рамиза Гамбарова (400 м) и Ашрафа Юнусова (950 м) в поселке Бакиханова.