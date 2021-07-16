Начато строительство тоннелей на автомобильной дороге Новый Ахмедбейли-Физули-Шуша

Началось строительство тоннелей вдоль автомобильной дороги первого технического уровня, проложенной от Физулинского района до города Шуша, фундамент которой был заложен в ходе поездки президента Ильхама Алиева в Физулинский район 14 января.

Началось строительство тоннелей вдоль автомобильной дороги первого технического уровня, проложенной от Физулинского района до города Шуша, фундамент которой был заложен в ходе поездки президента Ильхама Алиева в Физулинский район 14 января.

Как сообщает Report, согласно новому проекту, протяженность дороги составит 84,6 километра за счет строительства мостов и тоннелей на территориях со сложным рельефом. Кроме того, на новой трассе планируется строительство разноуровневых дорожных развязок.

Вдоль дороги строятся 7 тоннелей, включая тоннель, фундамент которого был заложен президентом Ильхамом Алиевым 14 июня на участке автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящем через село Дашалты. Общая протяженность строящихся тоннелей составит около 6,3 километра.

Тоннели будут иметь 2 полосы движения в одном направлении и шириной 12 метров. Работы на въездах в тоннели, протяженность которых составит от 360 до 3 300 метров, уже завершены. В настоящее время продолжаются работы по вывозу грунта из тоннелей с использованием буровзрывных и дробильных методов. В рамках проекта также планируется строительство 9 виадуков, и соответствующие работы уже начались. Кроме того, в рамках проекта планируется строительство 59 водоотводных труб на дороге и 10 подземных переходов, где это необходимо.

Отметим, что первый 48-километровый участок автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящий через крупные населенные пункты и огибающий лес Топхана, будет шестиполосным, а участок трассы с 48-го по 84-й километр - четырехполосным. Ширина дорожного полотна составит 29,5 и 21,5 метра соответственно.

Строительство этой дороги осуществляется в 4 этапа. Участки до 17-го километра и от 17-го до 34-го километра строят две подведомственные организации Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, участок с 34-го по 51-й километр строит ООО AZVİRT, участок с 51-го по 84-й километр – турецкая компания Kolin İnşaat. На участках трассы до 3-го километра, с 34-го по 37-й километр и с 51-го до 53-го километра завершены земляные работы. Также в настоящее время земляные работы ведутся на участках с 17-го по 42-й и с 51-го по 84-й километр трассы. Одновременно на 49-м километре дороги началось строительство моста.

Строительные работы ведутся под непосредственным контролем руководства агентства в соответствии с требованиями "Строительных норм и правил".

Строительство автомагистрали Ахмедбейли-Физули-Шуша, которая берет свое начало с автомобильной дороги М6 Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан-государственная граница с Арменией, проходит через территории освобожденных Физулинского, Ходжавендского, Ходжалинского и Шушинского районов, планируется завершить в течение 2022 года. Этот дорожный проект, реализуемый в координации с другими соответствующими государственными органами в рамках Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра при Координационном штабе, является неотъемлемой частью единой транспортной концепции Карабаха.

Отметим, что Координационный штаб, созданный Распоряжением президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации президента Самир Нуриев.