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Начато строительство пункта контроля продбезопасности "Красный мост"

Начато строительство пункта контроля продбезопасности "Красный мост" Начато строительство пункта контроля продовольственной безопасности "Красный мост".
Инфраструктура
12 июля 2023 г. 12:29
Начато строительство пункта контроля продбезопасности Красный мост

Начато строительство пункта контроля продовольственной безопасности "Красный мост".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства продбезопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли на пресс-конференции, посвященной мерам, принятым в связи с исполнением закона "О продовольственной безопасности" по итогам 6 месяцев этого года.

Председатель АПБА сказал, что разработаны новые правила импорта продуктов питания и кормов.

По его словам, в автоматизированной информационной системе по продбезопасности создана функция выдачи различных документов касательно импорта, включая акт о безопасности товара в результате мер физического контроля.

Тахмазли добавил, что в Газахском и Хачмазском районах продолжается создание пунктов контроля продовольственной безопасности в непосредственной близости от пограничных пунктов пропуска: "Также начато строительство пункта контроля продовольственной безопасности ”Красный мост", его планируется завершить до конца этого года. Контроль за ввозимым в страну продовольствием планируется осуществлять на этих пунктах во взаимодействии с Государственным таможенным комитетом".

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Версия на азербайджанском языке “Qırmızı körpü” Qida Təhlükəsizliyinə Nəzarət Məntəqəsinin inşasına başlanılıb

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