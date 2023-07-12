Начато строительство пункта контроля продбезопасности "Красный мост"

Начато строительство пункта контроля продовольственной безопасности "Красный мост".
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства продбезопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли на пресс-конференции, посвященной мерам, принятым в связи с исполнением закона "О продовольственной безопасности" по итогам 6 месяцев этого года.
Председатель АПБА сказал, что разработаны новые правила импорта продуктов питания и кормов.
По его словам, в автоматизированной информационной системе по продбезопасности создана функция выдачи различных документов касательно импорта, включая акт о безопасности товара в результате мер физического контроля.
Тахмазли добавил, что в Газахском и Хачмазском районах продолжается создание пунктов контроля продовольственной безопасности в непосредственной близости от пограничных пунктов пропуска: "Также начато строительство пункта контроля продовольственной безопасности ”Красный мост", его планируется завершить до конца этого года. Контроль за ввозимым в страну продовольствием планируется осуществлять на этих пунктах во взаимодействии с Государственным таможенным комитетом".