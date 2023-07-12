Начато строительство пункта контроля продбезопасности "Красный мост"

Начато строительство пункта контроля продовольственной безопасности "Красный мост".

Начато строительство пункта контроля продовольственной безопасности "Красный мост".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства продбезопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли на пресс-конференции, посвященной мерам, принятым в связи с исполнением закона "О продовольственной безопасности" по итогам 6 месяцев этого года.

Председатель АПБА сказал, что разработаны новые правила импорта продуктов питания и кормов.

По его словам, в автоматизированной информационной системе по продбезопасности создана функция выдачи различных документов касательно импорта, включая акт о безопасности товара в результате мер физического контроля.

Тахмазли добавил, что в Газахском и Хачмазском районах продолжается создание пунктов контроля продовольственной безопасности в непосредственной близости от пограничных пунктов пропуска: "Также начато строительство пункта контроля продовольственной безопасности ”Красный мост", его планируется завершить до конца этого года. Контроль за ввозимым в страну продовольствием планируется осуществлять на этих пунктах во взаимодействии с Государственным таможенным комитетом".