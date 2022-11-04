Начато строительство еще одного наземного пешеходного перехода на дороге Баку-Шемахы-Евлах

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к строительству нового наземного пешеходного перехода на 21,5-километровом участке автомобильной дороги Баку-Шемаха-Евлах.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к строительству нового наземного пешеходного перехода на 21,5-километровом участке автомобильной дороги Баку-Шемаха-Евлах.

Об этом Report cообщили в агентстве.

Проектная длина перехода из металлической конструкции с открытой переходной частью составляет 42,5 метра, высота над уровнем дороги - 5,5 метра.

В текущем году агентством уже построены 2 новых наземных пешеходных перехода на 14,9-километровом и 18,5-километровом участках автодороги Баку-Шемахы-Евлах.