Начато использование потенциала водохранилищ Карабаха

ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" приступило к использованию потенциала водохранилищ освобожденных территорий.

ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" приступило к использованию потенциала водохранилищ освобожденных территорий.

Об этом Report сообщил заместитель председателя структуры Рафиг Асланов.

“В настоящее время на освобожденных территориях осуществляется восстановление мелиоративных и водохозяйственных комплексов. Например, Хачынчайское водохранилище, расположенное в Агдамском районе, имеет вместимость 22 млн кубометров воды: армяне разрушили водохранилище во время оккупации. Однако за короткое время мы начали там ремонтно-восстановительные работы и провели сбор воды. В настоящее время в водохранилище заполнено 20 млн кубометров, и, полагаю, что ремонтно-восстановительные работы здесь будут завершены к концу этого года.

На Кёндаланчае, расположенном в Физулинском районе, имеются 3 водохранилища. Там также были проведены ремонтно-восстановительные работы. Емкости водохранилищ составляют 2,1, 2,5 и 9,5 млн кубометров. С Хачынчайского и Ашагы-Кёндаланчайского водохранилищ орошены 300 гектаров в Агдамском и 100 гектаров в Физулинском районе. Постараемся в кратчайшие сроки завершить восстановление мелиоративных и водохозяйственных комплексов на освобожденных территориях”, - сказал он.