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Начата реконструкция автомобильной дороги Тязякянд

Начата реконструкция автомобильной дороги Тязякянд Для обеспечения удобного проезда граждан начаты работы по реконструкции автодороги Тязякянд, ответвляющейся с 11-го км магистрали республиканского значения Гяндоб-Хачмаз-Ялама-Государственная граница с Российской Федерацией.
Инфраструктура
27 января 2023 г. 12:01
Начата реконструкция автомобильной дороги Тязякянд

Начаты работы по реконструкции автодороги Тязякянд, ответвляющейся с 11-го км магистрали республиканского значения Гяндоб-Хачмаз-Ялама-Государственная граница с Российской Федерацией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Длина дороги составляет 3 км, а ширина - в среднем 8 метров.

"Поскольку эта грунтовая дорога с гравийным покрытием долгое время эксплуатировалась без капитального ремонта, ямы и выбоины, образовавшиеся вдоль дороги, вызывали ряд проблем в движении как транспортных средств, так и граждан. Эти проблемы уже решены", - говорится в сообщении.

"В рамках проводимых работ водопроводные трубы различного диаметра, пришедшие в негодность по всему маршруту, заменяются новыми. Затем, согласно строительным нормам, будут выполнены работы по строительству основания дороги и укладке нового асфальтобетонного покрытия. Ширина проезжей части составит 6 метров, ширина обочин - 2 метра в каждом направлении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTəzəkənd avtomobil yolunun yenidən qurulmasına start verilib

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