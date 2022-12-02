Начата подготовка второй фазы строительства Бакинского порта

Технико-обосновательные работы, связанные с второй фазой строительства Бакинского порта, будут завершены до середины следующего года.

Технико-обосновательные работы, связанные с второй фазой строительства Бакинского порта, будут завершены до середины следующего года.

Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт“ Талех Зиядов.

"Работы по первой фазе выполняла нидерландская компания, и вторая также поручена ей. По предварительным оценкам, после завершения второй фазы строительства пропускная способность Бакинского порта увеличится до 500 тысяч контейнеров в год”, - отметил он.

Первый этап строительства Бакинского порта завершился в 2018 году, в результате чего пропускная способность порта составила 15 миллионов тонн в год и 100 000 контейнеров TEU.

В настоящее время порт в состоянии удовлетворить поступающие объемы грузов, но прогнозы об увеличении объема перевалки в ближайшем будущем требуют скорейшего начала второй фазы строительства.