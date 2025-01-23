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Начата подготовка к строительству магистрального оросительного канала от водохранилища "Гыз Галасы"

Начата подготовка к строительству магистрального оросительного канала от водохранилища "Гыз Галасы" Начата подготовка к строительству магистрального оросительного канала протяженностью 52 км и пропускной способностью 50 кубометров в секунду от водохранилища "Гыз Галасы" в Джебраильском районе.
Инфраструктура
23 января 2025 г. 10:18
Начата подготовка к строительству магистрального оросительного канала от водохранилища Гыз Галасы

Начата подготовка к строительству магистрального оросительного канала протяженностью 52 км и пропускной способностью 50 кубометров в секунду от водохранилища "Гыз Галасы" в Джебраильском районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Дирекцию строящихся объектов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

Строительство канала позволит создать климатически устойчивую и умную систему управления водными ресурсами путем прокладки сети оросительных трубопроводов протяженностью 252 км, которые будут орошать территории Джебраильского и Физулинского районов вдоль реки Араз и в Миль-Муганской зоне.

Часть расходов по проекту покроет Исламский банк развития. Банк предоставит финансирование в размере 96,48 млн долларов.

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Версия на азербайджанском языке "Qız qalası" su anbarından magistral suvarma kanalının tikintisinə başlanılır

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