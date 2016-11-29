Начат ремонт железнодорожного участка Зазалы-Делимеммедли

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане начаты ремонтные работы на перегоне Зазалы-Делимеммедли протяженностью 6,4 км железной дороги Баку-Беюк Кесик (600 км). Ремонтные работы продлятся одну неделю.

Как сообщили Report в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги", капитальный ремонт проводит коллектив ООО "Специализированное железнодорожное управление" №11. Утром начат снос старой железнодорожной линии.

Отметим, что 14 апреля 2015 года в целях реализации второго этапа "Проекта реконструкции Азербайджанских железных дорог" ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и чешская компания Moravia Steel подписали дополнительное соглашение к экспортному договору "О материально-техническом обеспечении и капитальном ремонте 600-км участка железной дороги Баку-Беюк Кесик".

Реализация нового проекта началась в конце октября и на сегодняшний день отремонтировано более 180 км железной дороги.