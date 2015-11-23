​Начат ремонт железнодорожного участка Салахлы-Союг Булаг

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В рамках капитального ремонта участка железной дороги протяженностью 600 км в направлении Баку-Беюк Кесик начаты ремонтные работы на перегоне Салахлы-Союг Булаг протяженностью 7,8 км. Ремонтные работы продлятся одну неделю. Об этом сообщил Report глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов.

Капитальный ремонт проводит бригада ООО "Специализированное железнодорожное управление" №11. Начальник управления Хагани Казымов сообщил, что утром начат снос старой железнодорожной линии.

Отметим, что реализация нового проекта началась в конце октября.

Напомним, что 14 апреля 2015 года в целях реализации второго этапа "Проекта реконструкции Азербайджанских железных дорог" ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и чешская компания Moravia Steel подписали дополнительное соглашение к экспортному договору "О материально-техническом обеспечении и капитальном ремонте 600-км участка железной дороги Баку-Беюк Кесик".