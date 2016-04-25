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    ​Начат ремонт железнодорожного участка Аликенд-Уджар

    Ремонтные работы продлятся 5 дней

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане дан старт очередному этапу капитального ремонта на участке железной дороги Баку-Беюк Кесик протяженностью 600 км.

    Как сообщает Report, сегодня начаты капитальные ремонтные работы на перегоне Аликенд-Уджар протяженностью 7,5 км. Ремонтные работы продлятся 5 дней.

    Капитальный ремонт проводит коллектив ООО "Специализированное железнодорожное управление" №5. Утром начат снос старой железнодорожной линии.

    Отметим, что 14 апреля 2015 года в целях реализации второго этапа "Проекта реконструкции Азербайджанских железных дорог" ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и чешская компания Moravia Steel подписали дополнительное соглашение к экспортному договору "О материально-техническом обеспечении и капитальном ремонте 600-км участка железной дороги Баку-Беюк Кесик".

    Реализация нового проекта началась в конце октября и на сегодняшний день отремонтировано 88 км железной дороги.

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