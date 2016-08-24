Начат ремонт железнодорожного участка Алабашлы-Гянджа

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане дан старт очередному этапу капитального ремонта на участке железной дороги Баку-Беюк Кесик. Как сообщил Report пресс-секретарь ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов, сегодня начаты ремонтные работы на перегоне Алабашлы-Гянджа протяженностью 7 км. Ремонтные работы продлятся одну неделю.

Капитальный ремонт проводит коллектив ООО "Специализированное железнодорожное управление" №11. Утром начат снос старой железнодорожной линии.

Отметим, что 14 апреля 2015 года в целях реализации второго этапа "Проекта реконструкции Азербайджанских железных дорог" ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и чешская компания Moravia Steel подписали дополнительное соглашение к экспортному договору "О материально-техническом обеспечении и капитальном ремонте 600-км участка железной дороги Баку-Беюк Кесик".

Реализация нового проекта началась в конце октября и на сегодняшний день отремонтировано более 145 км железной дороги.