​Начат процесс переноса объектов, попадающих на территорию транспортного коридора Север-Юг

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Завершены земляные работы на 7-километровом отрезке участка железной дороги протяженностью 8,3 км от станции Астара до границы Ирана. В то же время сформированы свайные фундаменты глубиной 32 м для 24 опор, построены опоры двух пролетов железнодорожного моста над рекой Астара. Об этом сообщил Report начальник пресс-секретариата ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов.

"На территорию со сложным рельефом привлечено около 100 единиц техники. До сегодняшнего дня уложено 280 тыс. кубометров песка и гравия. На территории строится 14 водоотводов для сточных вод, 7 из которых уже готовы. В то же время проводится работа по переносу линий электропередач и газовых линий, проложенных по данной территории. Эти работы завершатся в ближайшее время. В целом на территории имеется 315 объектов, из них 10 – жилые дома. Завершен перенос 60 объектов, в том числе, 3 домов", - добавил Н.Азмамедов.

Отметим, что строительство моста и железнодорожной линии планируется завершить к концу 2016 года.

Напомним, что 12 сентября 2000 года в Санкт-Петербурге Россия, Иран и Индия заключили соглашение о международном транспортном коридоре Север-Юг. Соглашение вступило в силу 21 мая 2002 года после прохождения внутренних процедур в указанных государствах. Азербайджан присоединился к соглашению в сентябре 2005 года.