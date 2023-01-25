Начат капитальный ремонт автодороги Гилязи-Хызы

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к капитальному ремонту участка автодороги Гилязи-Хызы, пролегающего через поселок Гилязи.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к капитальному ремонту участка автодороги Гилязи-Хызы, пролегающего через поселок Гилязи.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Агентство.

Сообщается, что в рамках ремонтных работ проводится фрезерование деформированного асфальтобетонного покрытия вдоль дороги, удаление деформированных частей основания. Планируется прокладка нового основания дороги и асфальта.

Кроме того, планируется строительство пешеходных тротуаров шириной 2,5 метра.

Отметим, что протяженность ремонтируемого участка автодороги составляет 3 километра, ширина участка местами варьируется от 8 до 16 метров.