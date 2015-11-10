​Начат капитальный ремонт железной дороги Алят-Гобустан

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане дан старт очередному этапу капитального ремонта железных дорог. Как сообщил Report глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов, проводится капитальный ремонт участка железной дороги протяженностью 600 км в направлении Баку-Беюк Кесик. Завершен ремонт участка протяженностью 1,5 км, который находится на станции Баладжары.

Сегодня начат капитальный ремонт участка протяженностью 12 км железной дороги Алят-Гобустан. Капитальный ремонт проводит бригада вновь созданного ООО "Специализированное железнодорожное управление" №5. Глава управления Ризван Рзаев сообщил, что ремонтные работы продлятся одну неделю.

Отметим, что 14 апреля 2015 года в целях реализации второго этапа "Проекта реконструкции Азербайджанских железных дорог" ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и чешская компания Moravia Steel подписали дополнительное соглашение к экспортному договору "О материально-техническом обеспечении и капитальном ремонте 600-км участка железной дороги Баку-Беюк Кесик".