 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Начат капитальный ремонт железной дороги Алят-Гобустан

    Ремонтные работы продлятся одну неделю

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане дан старт очередному этапу капитального ремонта железных дорог. Как сообщил Report глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов, проводится капитальный ремонт участка железной дороги протяженностью 600 км в направлении Баку-Беюк Кесик. Завершен ремонт участка протяженностью 1,5 км, который находится на станции Баладжары.

    Сегодня начат капитальный ремонт участка протяженностью 12 км железной дороги Алят-Гобустан. Капитальный ремонт проводит бригада вновь созданного ООО "Специализированное железнодорожное управление" №5. Глава управления Ризван Рзаев сообщил, что ремонтные работы продлятся одну неделю.

    Отметим, что 14 апреля 2015 года в целях реализации второго этапа "Проекта реконструкции Азербайджанских железных дорог" ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и чешская компания Moravia Steel подписали дополнительное соглашение к экспортному договору "О материально-техническом обеспечении и капитальном ремонте 600-км участка железной дороги Баку-Беюк Кесик".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi