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Начался следующий этап строительства новой станции бакинского метрополитена

Начался следующий этап строительства новой станции бакинского метрополитена На строящейся станции фиолетовой линии ЗАО "Бакинский метрополитен", условное название которой- "Б-04", начаты работы по следующему этапу.
Инфраструктура
10 апреля 2023 г. 15:57
Начался следующий этап строительства новой станции бакинского метрополитена

Начат следующий этап строительства новой станции фиолетовой линии ЗАО "Бакинский метрополитен" под условным названием "Б-04".

Как сообщает Report, будущая станция расположена на улице Джалила Мамедкулузаде между Спортивно-концертным комплексом имени Гейдара Алиева и Городской клинической больницей №1.

Строительные работы на станции ведутся методом “стена в грунте" и в настоящее время работы проводятся на глубине 29-32 метров.

Метод ”стена в грунте" более эффективен в ограниченном пространстве и более экономичен в плане технического оснащения, расходных материалов, привлечения рабочей силы. Аналогичным образом велись работы на станциях фиолетовой лини “Мемар Аджеми” и “8 ноября".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı metrosunun inşa olunan stansiyasında növbəti mərhələ üzrə iş başlayıb

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