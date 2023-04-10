Начался следующий этап строительства новой станции бакинского метрополитена

Начат следующий этап строительства новой станции фиолетовой линии ЗАО "Бакинский метрополитен" под условным названием "Б-04".
Как сообщает Report, будущая станция расположена на улице Джалила Мамедкулузаде между Спортивно-концертным комплексом имени Гейдара Алиева и Городской клинической больницей №1.
Строительные работы на станции ведутся методом “стена в грунте" и в настоящее время работы проводятся на глубине 29-32 метров.
Метод ”стена в грунте" более эффективен в ограниченном пространстве и более экономичен в плане технического оснащения, расходных материалов, привлечения рабочей силы. Аналогичным образом велись работы на станциях фиолетовой лини “Мемар Аджеми” и “8 ноября".