Начался следующий этап строительства новой станции бакинского метрополитена

На строящейся станции фиолетовой линии ЗАО "Бакинский метрополитен", условное название которой- "Б-04", начаты работы по следующему этапу.

Начат следующий этап строительства новой станции фиолетовой линии ЗАО "Бакинский метрополитен" под условным названием "Б-04".

Как сообщает Report, будущая станция расположена на улице Джалила Мамедкулузаде между Спортивно-концертным комплексом имени Гейдара Алиева и Городской клинической больницей №1.

Строительные работы на станции ведутся методом “стена в грунте" и в настоящее время работы проводятся на глубине 29-32 метров.

Метод ”стена в грунте" более эффективен в ограниченном пространстве и более экономичен в плане технического оснащения, расходных материалов, привлечения рабочей силы. Аналогичным образом велись работы на станциях фиолетовой лини “Мемар Аджеми” и “8 ноября".