Начался ремонт эскалаторов на станции "28 мая" бакинского метрополитена

Впервые начат капитальный ремонт одного из эскалаторов второго вестибюля станции "28 Мая" ЗАО "Бакинский метрополитен", который находится в эксплуатации с 30 декабря 2009 года.

Впервые начат капитальный ремонт одного из эскалаторов второго вестибюля станции "28 Мая" ЗАО "Бакинский метрополитен", который находится в эксплуатации с 30 декабря 2009 года.

Об этом Report сообщили в ЗАО.

Согласно информации, необходимые для ремонта эскалатора № 3 типа "ЭТ-3 М", пробег которого составляет более 150 тыс. км, материалы, механизмы, запасные части и инструменты были подвезены заранее. Вместе с тем, работники станции получили соответствующие инструкции для обеспечения безопасности.

В настоящее время ведется демонтаж элементов эскалатора.

Работы по демонтажу, ремонту и установке эскалатора продлятся до 15 сентября.