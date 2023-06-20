О нас

Начался ремонт эскалаторов на станции "28 мая" бакинского метрополитена

Начался ремонт эскалаторов на станции "28 мая" бакинского метрополитена Впервые начат капитальный ремонт одного из эскалаторов второго вестибюля станции "28 Мая" ЗАО "Бакинский метрополитен", который находится в эксплуатации с 30 декабря 2009 года.
Инфраструктура
20 июня 2023 г. 15:04
Начался ремонт эскалаторов на станции 28 мая бакинского метрополитена

Впервые начат капитальный ремонт одного из эскалаторов второго вестибюля станции "28 Мая" ЗАО "Бакинский метрополитен", который находится в эксплуатации с 30 декабря 2009 года.

Об этом Report сообщили в ЗАО.

Согласно информации, необходимые для ремонта эскалатора № 3 типа "ЭТ-3 М", пробег которого составляет более 150 тыс. км, материалы, механизмы, запасные части и инструменты были подвезены заранее. Вместе с тем, работники станции получили соответствующие инструкции для обеспечения безопасности.

В настоящее время ведется демонтаж элементов эскалатора.

Работы по демонтажу, ремонту и установке эскалатора продлятся до 15 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı metrosunun “28 May” stansiyasında eskalatorların təmirinə başlanılıb

Самое важное

В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств, не включенных в госреестр
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств, не включенных в госреестр
20 июня 2023 г. 12:31
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств по ценам выше регулируемых
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств по ценам выше регулируемых
20 июня 2023 г. 12:28
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОПЕК
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОПЕК
19 июня 2023 г. 13:14
В Агдаме обнаружено массовое захоронение
ФотоВ Агдаме обнаружено массовое захоронение
19 июня 2023 г. 11:58
Президент Азербайджана и раис Татарстана побывали в селе Агалы Зангиланского района
ФотоПрезидент Азербайджана и раис Татарстана побывали в селе Агалы Зангиланского района
17 июня 2023 г. 17:55
Раис Татарстана и президент Азербайджана отбыли из Зангиланского международного аэропорта в Баку
Раис Татарстана и президент Азербайджана отбыли из Зангиланского международного аэропорта в Баку
17 июня 2023 г. 17:32
Президент Азербайджана и раис Татарстана приняли участие в открытии ООО Авто Лизинг Азербайджан
ФотоПрезидент Азербайджана и раис Татарстана приняли участие в открытии ООО "Авто Лизинг Азербайджан"
17 июня 2023 г. 16:15
Состоялась встреча президента Азербайджана с раисом Республики Татарстан
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана с раисом Республики Татарстан
17 июня 2023 г. 15:20
Ильхам Алиев: Полное обновление инфраструктуры здравоохранения Азербайджана связано с именем великого лидера
Ильхам Алиев: Полное обновление инфраструктуры здравоохранения Азербайджана связано с именем великого лидера
17 июня 2023 г. 14:02
Рустам Минниханов ознакомился с проводимыми в городе Зангилан работами
ФотоРустам Минниханов ознакомился с проводимыми в городе Зангилан работами
17 июня 2023 г. 13:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi