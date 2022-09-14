Начался ремонт еще одной части проспекта Фатали хана Хойского в Баку

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) начало ремонтные работы на участке проспекта Фатали хана Хойского в Наримановском районе Баку, расположенном между улицами Кёроглу Рагимова и Ашуга Моллы Джумы.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) начало ремонтные работы на участке проспекта Фатали хана Хойского в Наримановском районе Баку, расположенном между улицами Кёроглу Рагимова и Ашуга Моллы Джумы.

Об этом сообщает агентство Report.

Ремонтные работы будут проводиться только в ночное время и в выходные дни. В общей сложности длина участка, на котором выполняются ремонтные работы, составляет 300 метров, а площадь - около 5 600 квадратных метров.

В настоящее время на участке производится фрезерование верхнего слоя старого асфальтобетонного покрытия. В ближайшие дни начнутся работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия.

На следующих этапах планируется отремонтировать и другие участки проспекта.

Общая протяженность отремонтированных улиц в Наримановском районе столицы в 2022 году составляет 7,6 километра.

В прошлом году в соответствии с “инвестиционной программой” по району отремонтировано более 15 улиц общей протяженностью более 11 километров.