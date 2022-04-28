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Начался капитальный ремонт улицы Джалила Мамедгулузаде в Баку

Начался капитальный ремонт улицы Джалила Мамедгулузаде в Баку Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана в соответствии с «Инвестиционной программой» 2022 года приступило к капитальному ремонту улицы Джалила Мамедгулузаде в Насиминском районе Баку протяженностью 1 440 метров.
Инфраструктура
28 апреля 2022 г. 15:52
Начался капитальный ремонт улицы Джалила Мамедгулузаде в Баку

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана в соответствии с «Инвестиционной программой» 2022 года приступило к капитальному ремонту улицы Джалила Мамедгулузаде в Насиминском районе Баку протяженностью 1 440 метров.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, на необходимых местах улицы, средняя ширина которой составляет 10 метров, ведутся работы по восстановлению тротуаров, обновляются брусчатки.

В рамках ремонтных работ предусматривается фрезерование верхнего слоя старого асфальтобетонного покрытия улицы, восстановление дождевой канализации, предназначенной для отвода поверхностных вод.

Затем будут проведены работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия, прокладке горизонтальных линий разметки для обеспечения нормального движения автотранспорта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Cəlil Məmmədquluzadə küçəsinin əsaslı təmirinə başlanılıb

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