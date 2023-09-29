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Начато строительство нового моста через реку Гудиалчай

Начато строительство нового моста через реку Гудиалчай Завершился демонтаж автомобильного моста через реку Гудиалчай, на 27-м км автодороги республиканского значения Гандоб-Хачмаз-Ялама-госграница с Россией, который был разрушен в результате сильных паводковых вод, вызванных интенсивными дождями.
Инфраструктура
29 сентября 2023 г. 11:54
Начато строительство нового моста через реку Гудиалчай

Завершился демонтаж автомобильного моста через реку Гудиалчай, на 27-м км автодороги республиканского значения Гандоб-Хачмаз-Ялама-госграница с Россией, который был разрушен в результате сильных паводковых вод, вызванных интенсивными дождями.

Как сообщили Report в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, после очистки территории было начато строительство нового моста.

В качестве альтернативной дороги водители могут воспользоваться дорогой, проходящей по территории села Гымылгышлак Хачмазского района. На этой дороге приняты дополнительные меры безопасности.

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