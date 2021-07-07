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Начались работы по асфальтированию "Зефер йолу"

Начались работы по асфальтированию "Зефер йолу" Согласно поручению и распоряжению президента Азербайджана, "Зефер йолу" (Дорога Победы), фундамент которой был заложен 16 ноября прошлого года, расширена всего за 2 месяца.
Инфраструктура
7 июля 2021 г. 11:06
Начались работы по асфальтированию Зефер йолу

Согласно поручению и распоряжению президента Азербайджана, "Зефер йолу" (Дорога Победы), фундамент которой был заложен 16 ноября прошлого года, расширена всего за 2 месяца.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААД).

Двухполосная "Зафар йолу" протяженностью 101 километр строится в соответствии со второй технической категорией. Взяв свое начало от автомагистрали коридор Гаджигабул-Миндживан-Зангезурский коридор, "Зефер йолу" простирается до города Шуша.

На первых 6 км дороги уложен нижний слой нового асфальтобетонного покрытия. На 34-51 км дороги завершены земляные работы, а на 42-44 км - земляные и асфальтобетонные работы. Продолжается строительство 3 новых автомобильных мостов длиной 33, 99 и 75 м на 0,6 км, 26 км и 57-ом км дороги.

Для обеспечения выполнения строительства в короткие сроки на территории был построен новый лагерь. В лагере расположены асфальтобетонный завод, специальная территория для хранения и обслуживания машин и механизмов, а также офис со всеми удобствами для сотрудников, столовая и места для отдыха.

Строительство осуществляется ООО "Эксплуатация дорог специального назначения № 16" и ООО "Эксплуатация магистральных дорог № 7" ГААД совместно с турецкой строительной компанией KOLİN İnşaat Turizm San. və Tic. Anonim Şirkəti и ООО Azvirt.

До сентября текущего года дорога планируется полностью асфальтировать и ввести в эксплуатацию 2 полосы движения.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Zəfər yolu"nun asfaltlanmasına başlanılıb

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