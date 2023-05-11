Начались очередные общественные слушания в связи с дорогой Муганлы-Исмаиллы-Габала

Наилучшим вариантом проекта реконструкции автодороги Муганлы-Исмаиллы-Габала является расширение существующей дороги.

Наилучшим вариантом проекта реконструкции автодороги Муганлы-Исмаиллы-Габала является расширение существующей дороги.

Как сообщает Report, об этом на проходящих в Баку общественных слушаниях заявил председатель Агентства государственной экспертизы при Министерстве экологии и природных ресурсов Мирсалам Ганбаров

По его словам, рассмотрено два варианта расширения дороги.

"Если дорога должна быть четырехполосной, то две полосы существующей дороги, правая и левая обочины уже и так готовы. Было рассчитано и уточнено, сколько деревьев будет вырублено, сколько территории будет занято при расширении. Мы обсудили это с другими соответствующими структурами, центральными органами исполнительной власти, проектировщиками и в итоге пришли к выводу, что мы должны придерживаться того варианта, который наносит меньше ущерба окружающей среде. При расширении дороги вырубаются деревья, верхний плодородный слой почвы снимается, учитываются водные потоки, оползневые зоны, укрепляется дно - все это косвенно наносит ущерб окружающей среде и было учтено", - сказал председатель.