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Начались морские исследования маршрута в рамках Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии

Начались морские исследования маршрута в рамках Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии Начались морские исследования маршрута в рамках Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии
Инфраструктура
6 августа 2025 г. 10:34
Начались морские исследования маршрута в рамках Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии

Стартовали работы по морским исследованиям маршрута в рамках строительства Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии — ключевого компонента проекта «Цифровой Шёлковый Путь» (Digital Silk Way), направленного на создание нового цифрового коридора между Европой и Азией. Исследования охватят анализ прибрежных территорий и детальное изучение морского дна. Эти работы позволят определить наиболее короткий, безопасный и экологически устойчивый маршрут для реализации стратегически важного проекта. Исследования, начатые одновременно в Азербайджане и Казахстане, продлятся до четырёх недель.

Председатель Совета директоров компании AzerTelecom Эмиль Масимов и руководство компании посетили судно «Туркан», на котором будут проводиться работы по морским исследованиям маршрута, ознакомились с его техническими возможностями и современным оборудованием. Во время встречи с экипажем и инженерами судна Эмиль Масимов подчеркнул стратегическую значимость проекта: «Работы в рамках проекта Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии продвигаются стремительно, и с началом морских исследований маршрута, мы переходим к реализации ключевого этапа строительства. На данном этапе проекта, который усилит региональную цифровую связанность и превратит Каспийское море в важнейший элемент глобальной цифровой инфраструктуры, задействованы передовые технологии и профессиональные специалисты. Уверен, что как с азербайджанской, так и с казахстанской стороны работы будут успешно завершены в соответствии с установленным графиком».

В рамках проекта будет проложена подводная волоконно-оптическая кабельная линия длиной 380 км между Сумгаитом (Азербайджан) и Актау (Казахстан) по дну Каспийского моря. С планируемой пропускной способностью до 400 Тбит/с данная подводная линия связи обеспечит возможность передачи данных большого объёма. Завершение строительных работ планируется к концу 2026 года. Исполнителем проекта со стороны Азербайджана выступает компания AzerTelecom, со стороны Казахстана — компания Kazakhtelecom. Технический надзор и консалтинговую поддержку проекта осуществляет американская компания Pioneer Consulting.

Транскаспийская волоконно-оптическая кабельная линия является важной частью проекта «Цифровой Шёлковый Путь» — цифрового телекоммуникационного коридора, проходящего по территориям Азербайджана, Грузии, Турции, Казахстана и Туркменистана. Этот проект, предусматривающий создание цифровой инфраструктуры создаст оптимальный и кратчайший маршрут с высокой пропускной способностью и минимальной задержкой передачи данных, стимулируя региональное сотрудничество и устойчивое развитие.

О компании AzerTelecom

AzerTelecom является ведущей телекоммуникационной компанией Азербайджана, предоставляющей услуги связи на уровне оптового оператора, а также цифровые и другие сервисы. Компания является частью Azerconnect Group, входящей в состав NEQSOL Holding. AzerTelecom стремительно развивается на местном, региональном и международном уровне, а также внедряет передовые технологии и инновации, способствуя устойчивому развитию общества и сектора ИКТ.

О компании Kazakhtelecom

Kazakhtelecom — это крупнейшая телекоммуникационная компания Казахстана, обладающая статусом национального оператора связи. Компания предоставляет услуги фиксированной телефонии, широкополосного интернета, цифрового телевидения, мобильной связи и другие телекоммуникационные услуги.

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Версия на английском языке ФотоMarine Route Survey Launched for the Trans-Caspian Fiber Optic Cable Project
Версия на азербайджанском языке ФотоTransxəzər Fiber-Optik Kabel Xətti üzrə dəniz marşrutu tədqiqatına başlanılıb

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