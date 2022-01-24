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Начали действовать регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории

Начали действовать регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории В рамках проекта "Наш путь в Карабах" с сегодняшнего дня начато осуществление регулярных автобусных рейсов в направлении Агдама.
Инфраструктура
24 января 2022 г. 06:52
Начали действовать регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории

В рамках проекта "Наш путь в Карабах" с сегодняшнего дня начато осуществление регулярных автобусных рейсов в направлении Агдама.

Как передает Report, при организации Министерства цифрового развития и транспорта начался визит журналистов в Агдам.

Для желающих отправиться в Агдам сегодня билеты есть в продаже. Цена в одну сторону по маршруту Баку-Агдам составляет 9,40 маната, по маршруту Барда-Агдам - ​​5 манатов. Количество мест ограничено.

Поездка состоится в течение суток и те, кто уезжает, должны вернуться в назначенное время.

"Статистика меняется, потому что продажа билетов осуществляется в режиме реального времени. При необходимости количество автобусов и билетов для продажи может быть увеличено в процессе", - сказали в Министерстве цифрового развития и транспорта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdam istiqamətində müntəzəm avtobus marşrutları fəaliyyətə başlayıb

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