Началась реконструкция железнодорожной линии Гюздек-Гарадаг

На новой железной дороге Гюздек-Гарадаг будет возведено 63 инженерных сооружения, в том числе 2 станции, 2 моста, 5 пешеходных переходов, 4 автомобильных переезда и 4 перехода для животных

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) приступило к реконструкции железнодорожной линии Гюздек-Гарадаг. Новая дорога позволит поездам, направляющимся с севера на юг и обратно, не въезжать на территорию Абшеронского полуострова, и тем самым упростит грузоперевозки в этих направлениях. Протяженность железной дороги составит 36 километров, а вместе с ответвлениями будет проложено в общем 80 километров путей.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ЗАО.

Прежняя железная дорога Гюздек-Гарадаг была однопутной, что делало невозможным одновременное движение поездов в двух направлениях. Дорога, функционировавшая с 1963 года, впоследствии пришла в состояние, непригодное для эксплуатации, и долгие годы не использовалась. Согласно новому проекту, ветка полностью демонтируется и на ее месте строится двухпутная железная дорога.

На новой железной дороге Гюздек-Гарадаг будет возведено 63 инженерных сооружения, в том числе 2 станции, 2 моста, 5 пешеходных переходов, 4 автомобильных переезда и 4 перехода для животных.

Заведующий лабораторией в отделе надзора за строительством АЖД Азер Мамедов сказал: "Эта железная дорога пролегает по территории со сложным рельефом. Поэтому мы привлекли к строительным работам большое количество тяжелой техники. По части нижнего строения пути мы в настоящее время проводим работы по сооружению земляного полотна и укладке дренажных элементов. Что касается верхнего строения пути, сейчас мы занимаемся подготовкой балластного слоя".

Реконструкция ветки Гюздек-Гарадаг приведет к сокращению времени, необходимого для грузовых и пассажирских перевозок в этом направлении, а главное это позволит транспортировать грузы с севера на юг и обратно без необходимости въезжать на территорию Абшеронского полуострова. Таким образом, этот проект расширит возможности международного транспортного коридора Север-Юг и укрепит позиции Азербайджана как транзитной страны.

Кроме того, эксплуатация железной дороги Гюздек-Гарадаг уменьшит загруженность железнодорожной сети на Абшеронском полуострове и позволит повысить интенсивность пассажирских перевозок по Абшеронской кольцевой железной дороге. Запуск линии Гюздек-Гарадаг также поспособствует развитию инфраструктуры и открытию новых рабочих мест в регионе.