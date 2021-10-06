Началась реконструкция системы питьевого водоснабжения Шуши

ОАО "Азерсу" реализует новый проект по обеспечению снабжения питьевой водой города Шуша.

ОАО "Азерсу" реализует новый проект по обеспечению снабжения питьевой водой города Шуша.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

После освобождения Шуши от оккупации были приняты неотложные меры, обеспечена подача воды в город и водоснабжение жизненно важных объектов. Вслед за этим началась капитальная реконструкция систем питьевого водоснабжения.

В рамках первого этапа проекта предусматривается строительство магистральных водопроводов и водохранилищ, а также реконструкция части внутригородской сети. В настоящее время продолжаются работы по замене непригодного для эксплуатации 5,3-километрового участка магистрального водопровода Кичик Кирс-Шуша, проложенного в 1980-х годах. В соответствии с проектом, реализация которого началась в августе, в короткие сроки было выполнено 50% запланированных работ по магистральному трубопроводу.

Кроме того, на территории города будет построено 2 водохранилища вместимостью 500 кубометров, реконструировано 6 км внутригородской сети. Работы по данному этапу планируется завершить до конца текущего года.

На следующем этапе проекта в соответствии с Генпланом будут полностью реконструированы городские сети питьевой и сточной воды, а также будет построена установка по очистке сточных вод.

В будущем, с учетом перспектив заселения и развития туризма в городе Шуша, рассматривается возможность использования реки Зарыслы в качестве альтернативного источника воды.